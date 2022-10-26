Belediye Başkanı Eroğlu, OKA Bölge Planı İl Çalıştayı kapanış toplantısına katıldı

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Bölge Planı İl Çalıştayı 2024-2028 hedef planının kapanış toplantısına katıldı.

Eroğlu, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Tokat'ta son yıllarda yürütülen çalışmalarla tarımsal üretimde başta meyve olmak üzere önemli artış sağlandığını söyledi.

Tokat'ın gelişiminin hızlanması için tarım organize sanayi bölgesi projesinin öncelikle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, "OKA'nın bu konuda bize verdiği ayrıntılı fizibilite raporları vardı. Tokat'ta uluslararası yaş sebze meyve lojistik merkezi ile ihtisaslaşmış tarım gıda konserve alanı çalışmasını hayata geçirmek istiyoruz. Bu, şehrimizin dokusuna, coğrafi yapısına ve tarımsal potansiyeline uygun olan bir çalışmadır. Eğer bunu başarabilirsek Tokat, bir Tokat daha olur. Bu çalışmalarla katma değer üreterek çiftçilerimizin ekonomik kazançlarını yükselterek Tokat'ımızın ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlamış olacağız." dedi.

Bir milyon metrekarelik alanda kurulacak tarımsal organizasyonun birçok tesisi barındıracağını dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:



"Yatırımcıların devlet teşvikleriyle işletmeler kurarak Tarım OSB alanının kurulmasını planlıyoruz. Tokat'ta üretilen ürünlerin büyük bir hal kurularak ülkemizin her yanına gönderilmesi, bunun yanında tarımsal ürünlerin işlenerek yurt dışına ihraç edilmesini kurguluyoruz. İhracata uygun ürünleri oluşturmak için laboratuvarların kurulduğu, kurutma fabrikalarının yer aldığı bir konseptin de yer aldığı bir bölge. Her türlü bilimsel alt yapısı tamamlanmış tesislerle lojistik merkezi de kurarak Tokat'ı çok güzel noktalara taşıyacak bir çalışmayı gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Bu çalışmayı tamamladığımız zaman Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olacaktır. Çalışmanın hızlanması için bütün paydaşlarımızla iş birliği yapıyoruz ve en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz."

Tokat'ta turizmde ivme yakaladıklarını, bunu kesintiye uğramadan daha yukarılara çıkarmak için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tokat'ımız Anadolu'nun tam da ortasında, tarihi zenginlikleri ile yerli ve yabancı turistleri kendisine hayran bırakan bir şehrimiz. Pandemi öncesinde başlayan ivmenin pandemi sonrasında da artarak devam ettiğini görüyoruz. Bizler geçmişin ihyası, geleceğin ihyası ilkesiyle tarihi alanlarda yaptığımız restorasyonlarla tarihi zenginliğimizi bugüne taşıyoruz. Yıllık 250 bin gibi rakamlar, 400 binli rakamlara doğru ilerledi. Bu rakamları önümüzdeki yıllarda 600 binli rakamlara doğru çıkarmak istiyoruz. Bu hedefler Tokat için çok büyük değil. Ortak akılla ve bütün paydaşlarımızla ortak hedefler için birlikte bu başarıyı getirebiliriz."





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