Tokat'ta hava destekli trafik denetimi yapıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta jandarma, kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Denetimde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanan, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama ve yakın takip yapan, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama ve park eden araç sürücüler tespit edilerek, ekiplere bildirildi ve cezai işlem uygulandı.

Ayrıca uygulama noktalarında durdurulan sürücülere hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılmasının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sakıncaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.



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