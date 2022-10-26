Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şükrü Berk idaresindeki 60 ACT 371 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Almus Kavşağı'nda Serdal Yaprak yönetimindeki 60 ADD 688 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada araçta bulunan Kerem Yıldırım yaralandı.

Yıldırım, ambulansla Tokat Devlet HJastanesine kaldırıldı.

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