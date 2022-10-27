Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, mezarlık genişletme çalışmalarını inceledi

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TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mezarlık genişletme çalışmalarında incelemede bulundu.

Eroğlu, Ağbayır Mezarlığı genişletme çalışmalarını inceledi.



Genişletme çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirten Eroğlu, "Ağbayır Mezarlığı'nda defin için alan kalmadığı için genişletme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. 697 yeni mezar yeri alanı oluşturuldu. Küçük çalışmalar kaldı. Çalışmaları tamamladığımız zaman Ağbayır Mezarlığı'mızın yanına yeni bir mezarlık oluşturulmuş olacak." ifadesini kullandı.

Şehrin genelinde yapılan mezarlık genişletme çalışmalarının da yıl sonuna kadar bitirileceğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:



"Ağbayır Mezarlığı'mızın bir bölgesinde cami yeri de bırakıldı. Kısa zaman içinde cami inşaatı yapılmış olacak. Mezarlıkta peyzaj çalışmalarımız ve mezarlığın yanında bulunan yolda parke çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Erenler Mezarlığı'nda başlattığımız, Ağbayır Mezarlığı ve diğer birkaç mezarlığımızda yaptığımız genişletme çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Mezarlık genişletme çalışmaları ile 2 bin 500 yeni mezar alanını şehrimize kazandırmış olacağız."





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