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Coğrafi işaretli Niksar cevizinde 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

AA

Coğrafi işaretli Niksar cevizinde 2 bin 500 ton rekolte bekleniyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde hasadı devam eden coğrafi işaretli cevizde bu sezon 2 bin 500 ton ürün alınacağı öngörülüyor.

İlçede 2008 yılında 24 bini ürün veren olmak üzere 50 bine yakın cevizi ağacı bulunurken, yürütülen çalışmalarla bu rakam 150 bini ürün veren olmak üzere 500 bine ulaştı.

Niksar'da 500 ton olan ceviz üretimi de 2 bin tonun üzerine çıktı. Ceviz yetiştiriciliğiyle ilçe ekonomisine yılda 200 milyon lira civarında katkı sağlanıyor.

Tokat Valiliği Tarım Tokat Projesi kapsamında Niksar'ın Serenli beldesinde Türkiye'nin en büyük ceviz bahçesini kurma çalışmaları kapsamında 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, AA muhabirine, ilçelerinde ceviz bahçesi oluşturma çalışmalarının 1990 yılında başladığını söyledi.

- 1500 çiftçi ceviz üretimi yapıyor

Valilik desteği, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden alınan kredi ile özel idare, kaymakamlık ve belediye imkanlarıyla Serenli beldesinde 12 bin dekar alanda bahçe oluşturduklarını belirten Doğan, "Niksar'da 1500 çiftçimiz bu işle ilgileniyor. Geçmişte ceviz üretimi azalmıştı. Şu anda ise müthiş rakamlara ulaştık." dedi.

Doğan, Niksar'da ceviz rekoltesinin 2 bin 500 ton civarında olacağına dikkati çekerek, "Ceviz ağaçlarının gelişmesiyle 10 bin tonlara varacak bir değer. 10 sene içinde ceviz üretimi 10 bin tona vardığı zaman 1 milyar lira gelir elde edecek üreticilerimiz. Cevizin kilogramı 80 liradan alıcı buluyor." diye konuştu.

Kurulan ceviz bahçelerinin gelişmesini, engebeli arazilerin değerlendirilmesini amaçladıklarını söyleyen Doğan, "Tabii bu bir süreç. Su problemini epeyce hallettik. Ceviz ağacı sayımız 500 binden bir milyonu da bulur inşallah. Böylece bölgemiz tamamen ceviz havzası olur." ifadelerini kullandı.

Doğan, Serenli beldesinde Türkiye'de tek türde ceviz ağaçlarının sergilendiği açık bir alan oluşturma çalışmalarının da olduğunu sözlerine ekledi.

Aynı zamanda ceviz üreticisi olan Serenli Belediye Başkanı Nurettin Keleş de 2019 yılında 700 dönüm ceviz bahçesi oluşturduğunu belirterek, "Aynı yıl 1200 dönüme çıktı. 2020 yılında '2020 dönüm yapabilir misin? dediler. 'Yaparız' dedik. O yıl 2 bin 380 dekar ceviz diktik. Serenli, cevizin de merkezi olacak. Serenli'ye 3 yıl içinde 100 bin ceviz ağacı diktik. Yetişmiş yaklaşık 30 bin ceviz ağacımız var." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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