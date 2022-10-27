Tokat'ta hasta kadın 3. kattaki eve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı

TOKAT (AA) - Tokat'ta 87 yaşındaki hasta kadın, eve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Rahatsızlanması nedeniyle annesi Meliha Şenocak'ı hastaneye götüren Muhsin Şenocak, tedavisinin ardından annesini, Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki kız kardeşi Nuray Okutur'un evine getirmek istedi.
Kız kardeşinin yaşadığı apartmanın asansörünün arızalı olması üzerine Muhsin Şenocak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı'dan yardım istedi.
Bunun üzerine Bostancı, mahalleye iki asker gönderdi. Askerler, Meliha Şenocak'ın oturduğu sandalyeyi taşıyarak 3. kattaki eve çıkardı.