Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almus ilçesinde 2 kişinin ormanlık alana Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda saksılara ekilmiş 20 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili F.G. (38) ve G.E. (38) gözaltına alındı.



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