Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Salih Yıldırım idaresindeki 60 DU 839 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yazıbaşı köyü kavşağında Mustafa Akgül yönetimindeki 34 JU 5582 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Zeynep Yıldırım yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Salih Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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