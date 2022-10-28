Tokat'ta 1200 litre sahte içki ele geçirildi

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TOKAT (AA) - Tokat'ta sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir kişinin ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda 1200 litre sahte içki ele geçirildi.



Sahte içki ürettiği iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.



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