Samsun ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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SAMSUN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Samsun, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı'da tören düzenlendi.

Samsun'daki törende Vali Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Onur Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır ve öğrenciler katıldı.

- Tokat

Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Karataş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Kutlamalara yarın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle devam edilecek.

- Çankırı

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.

Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıt Alanı'ndaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde "Kurtuluş Savaşımız" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

- Çorum

Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Törene Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Güler, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Avni Çakır ve Belediye Başkan Galip Vidinlioğlu, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğraf Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kutlamalara yarın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenle devam edilecek.









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