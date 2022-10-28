29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Feyza Yılmaz ve Belediye Başkan Vekili Ercan Çelikel Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.





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