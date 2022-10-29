29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Turhal Yavşan semti sentetik sahada düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ali Gökay yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökay, "Cumhuriyet, milletimizin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur." dedi.

Törende öğrenciler şiir okuyarak halk oyunları gösterisi sundu.

Törene Turhal Belediye Başkan Vekili Mehmet Atılgan, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan, İlçe Müftüsü Ali Erbaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Yeşilyurt

Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Vekili Feyza Yılmaz ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, halkın ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.

Günün anlam ve önemimi belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk müziği dinletisi ile tören sona erdi.





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