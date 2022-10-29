Cumhuriyet'in 99. yılında 99 kişi ile 9 kilometre yürüdüler

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TOKAT (AA) - Tokat'ta, Erbaa Doğa ve Yürüyüş Kulübü üyeleri, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde 99 kişi ile 9 kilometre yürüdü.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Küçük Yayla'da gerçekleştirilen yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıklarını söyledi.

Farkındalık amacıyla 99 kişi ile 9 kilometre yürüyeceklerini belirten Karagöl, "Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma, farkındalık yaratma noktasında bu yürüyüşü düzenliyoruz. Atalarımıza, özellikle bize bu mirası bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, gazilerimize, şehitlerimize minnettar olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz." dedi.

Erbaa Doğa ve Yürüyüş Kulübü Başkanı Erkan Yazıcı da Cumhuriyet coşkusunu doğada yürüyüşle yaşamak istediklerini dile getirdi.

Taşıdıkları Türk bayraklarıyla 9 kilometre yürüyen grup üyeleri, etkinliği günün anısına fotoğraf çekimiyle tamamladı.



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