Tokat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı

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TOKAT (AA) - Tokat ile Niksar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Hıdırlık Köprüsü'ne kadar yürüdü.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İstiklal Marşı'nun okunmasının ardından vatandaşa hitap etti.

Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, “Fener alayının sonrasında havai fişek gösterisi ve ardından söylediğimiz İstiklal Marşı, ebedi vatanımız üzerinde, ilelebet ay yıldızlı bayrağın gölgesinde serinleneceğimiz, ısınacağımız, sığınağımız olan bu cennet vatanımızın, her daim yaşayacağının, ilelebet sonsuza dek varlığını devam ettireceğinin en büyük nişanesi." dedi.

Yürüyüş güzergahındaki binalarda evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Niksar ilçesinde de Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş aynı yerde sona erdi. Yürüyüşe Kaymakam İlhami Doğan, Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve vatandaşlar katıldı.

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