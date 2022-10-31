Tokat'ta parkta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi parkta bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, aralarından alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğu iddia edilen S.B. (36) ile S.A. (45) karşılaştı.

Banka oturan taraflar arasında çıkan tartışmada S.A. yanında bulunan bıçakla S.B'yi yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırı anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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