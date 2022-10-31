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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta çocuklar tarihi mekanda kitap okudu

AA

Tokat'ta çocuklar tarihi mekanda kitap okudu

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu çocuklarla tarihi mekanda kitap okudu.

Vali Hatipoğlu, Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir çocuklarla Hıdırlık Köprüsü yakınında "Tokat Okuyor Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vali Hatipoğlu, Tokat'ın tarih açısından son derece önemli ve muazzam eserlerin bulunduğu bir kent olduğunu söyledi.

Tokat'ta kütüphane ve okullarda bulunan kitabın ülke ortalamasının üstünde olduğunu dile getiren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim tarihimizi sizlere tanıtmamız, güzelliklerimizi, medeniyetimizin hangi noktada olduğunu gösterebilmemiz büyük bir önem taşıyor. Bu anlamda da Milli Eğitim Müdürlüğümüz eliyle bu tarihi mekanlarda sadece kitap okuma değil aynı zamanda sosyal bilgiler ve tarih derslerini de vereceğiz sizlere. Kitap sizleri geleceğe hazırladığı gibi aynı zamanda hayata pek çok hazırlıklarla, donanımlarla ulaşmanızı sağlayacak. O açıdan çocuklarımızın, gençlerimizin kitap okumasına son derece önem veriyoruz. Tokat'ta kütüphanelerimizde, okullarımızda bulunan kitap oranı Türkiye ortalamasından çok daha yüksek. Bunu daha da ileri noktalara ulaştırmak gibi bir hedefimiz, arzumuz var. Yeter ki sizler okuyun, kendinizi yarınlara daha iyi bir şekilde hazırlayın."

Belediye Başkanı Eroğlu ise çocukları kitap okuma tavsiyesinde bulunarak, "Bir taraftan ellerimizde kitaplarımız var, kitaplarımızı okuyoruz. İkinci güzellik de şehrimizin önemli bir mekanında bu okumayı gerçekleştiriyoruz. Zaten bu etkinliğin amacı da tarihi mekanlarda kitap okumak. Bizim şehrimiz çok tarihi bir şehir. Tarihimizden örnek alıp geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeliyiz. Bu nokta da kitaplardan destek almalıyız. Kitap okumayı ihmal etmemeliyiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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