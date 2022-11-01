Tokat Belediye Plevne puana hasret kaldı

TOKT (AA) - AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, son maçından da puan alamadı.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 6. hafta maçında sahalarında Halkbank 3-0 mağlup yenildiklerini hatırlattı.

Halkbank'ı galibiyetlerinden ötürü tebrik eden Gür, "Maç genelinde servis karşılamada ve blok kurmada zorluklar yaşadık. Bunun nedeni ise rakibimizin bireysel bakıldığında çok etkili servis atan oyuncuları bulunuyor. Blok kurma anlamında ise çok fazla seçenekleri var ve tüm oyuncularını kullanmaya çalışıyorlar. Maalesef böyle takımlara karşı bu tür organizasyonları yapamazsanız elinizden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Oyuncularını tebrik ettiğini belirten Gür, şöyle konuştu:

"Özellikle maçın 3. setinde çok iyi karakter koydular ortaya. Bu takımlarla bizim aramızda çok ciddi anlamda bütçe farkı var. Ama buna rağmen biz yine çok iyi bir oyun ve karakter ortaya koyduk. Rakibin sadece bir oyuncusu Nimir Abdel-Aziz bizim takımımızın tüm bütçesinin belki 2 belki 3 katıdır."

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