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Belediye başkanları Eroğlu ve Bekler, cemevini ziyaret etti

AA

Belediye başkanları Eroğlu ve Bekler, cemevini ziyaret etti

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Yavşan cemevini ziyaret etti.

Tokat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu ve Bekler, Turhal ilçesi Yavşan Mahallesi'ndeki cemevini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "İçeri girdiğim andan itibaren insanın güzel hasletleri ile demini almış insanları, beyefendi insanları gördüm. Konuştuğumuz zaman kalbi, yüreği açık olarak dinleyen, güzelliklere gark olmuş insanlar gördüm. Bu sözleri sadece bir övgü sözü söylemiş olmak için söylemiyorum. Benim bulunduğum noktada siz olsanız ve kendinize bir baksanız siz de aynı güzel duyguları hissederdiniz. Burada şu anda bulunmaktan çok mutlu olduğumu ve huzur duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Birlik beraberlik vurgusu yapan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hepimiz Rabb'imizin kullarıyız. Bu memlekette, bu güzel topraklarda, bu güzel yurtta doğmuş olmanın şansını yaşıyoruz. Doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümünü kutladık. Ülkemiz, Cumhuriyetimiz, milletimizin bu güzel topraklarda nice yüzyıllara kavuşmasını, kıyamete kadar payidar olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. 'Güzel olanın başı beladan kurtulmaz' derler ya o yüzden bu aziz topraklar için pek çok mücadeleler vermişiz. Tokat şehrimiz de bu güzel vatan içinde birçok güzelliğin membağıdır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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