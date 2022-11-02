Tokat Valisi Hatipoğlu, Niksar ilçesini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Hatipoğlu, Kaymakam İlhami Doğan'ı ziyaret ederek, burada muhtarlarla bir araya geldi.

Hatipoğlu, vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Hatipoğlu, daha sonra 1992 yılında Diyarbakır Lice'de şehit olan polis memuru Mahmut Güler'in ailesini ziyaret etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.