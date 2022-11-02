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TOKAT (AA) - Tokat Belediyesinde işçilerin aldığı günlük yemek ücretine zam yapıldı.

Tokat Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, işçilerin günlük yemek ücreti ile ilgili ek protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Resul Demir'in katıldığı törende, belediyede çalışan işçilerin günlük yemek ücretini net 55 liraya yükselten ek protokol imzalandı.

İşçilerin yemek ücretine yapılan zammın hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, personele çalışmalarında kolaylık temenni etti.





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