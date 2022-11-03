Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Arık'ın cenazesi Tokat'ta toprağa verildi

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TOKAT (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Arık'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde defnedildi.

Arık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından Zile Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için baba evine getirildi.



Ardından ilçe merkezinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Arık'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Arık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Onur Bakırhan ile vatandaşlar katıldı.

Ş.Ç. yönetimindeki 58 ABD 994 plakalı otomobil dün Suşehri ilçesi Karşıyaka Mahallesi yakınlarında devrilmiş, kazada Osman Arık olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.



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