Tokat'ta organ bağışı bilgilendirme çadırı açıldı

TOKAT (AA) - Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışı bilgilendirme çadırı oluşturuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çadır önünde İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım tarihleri arasının Organ Bağış Hastası olduğunu söyledi.

Hafta dolayısıyla bilgilendirme çadırı açtıklarını belirten Nergiz, "Farkındalık oluşturmak adına burada ve tüm devlet hastanelerimizde stantlarımız açıp vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmalarına başladık. Ülke genelinde yaklaşık 25 bin kişi doku ve organ nakli bekliyor ve yeterli bağış olmadığı için birçok vatandaşımız da maalesef hayatını kaybediyor. Ülke olarak donanım noktasında iyi yerlerdeyiz ama maalesef organ ve doku bağışı kısmında çok iyi noktada olduğumuzu söyleyemiyoruz. Bağışçı sayımız çok fazla değil. Daha çok canlı bağışımız fazla ancak kadavra dediğimiz ölü bağışı noktasında çok iyi yerde değiliz." ifadelerini kullandı.



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