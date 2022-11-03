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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, yazma sergisini gezdi

AA

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, yazma sergisini gezdi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yazma sergisini gezdi.

Eroğlu, sanatçı Emel Ardahanlı'nın Tokat Şehir Müzesi’nde açtığı "Eskilerden-Yenilerden Renklerin Ahengi" isimli yazma baskısı ve el nakışları sergisini ziyaret etti.

Sergiyi gezerek sanatçı Emel Ardahanlı'dan eserler hakkında bilgi alan Eroğlu, "El sanatları bir şehrin hem maddi hem de manevi zenginliğini ortaya koyan unsurlardır. Tokat'ımız bilhassa el sanatları alanında zengin kültüre sahip bir şehirdir. Değerli sanatçımız Emel Ardahanlı'nın yazma baskısı ve el nakışları sergisinde de bu kültürel zenginliği bir kez daha gördük. Bu nadide çalışmalar için kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yazmacılığın Tokat'ta el sanatları anlamında öncü bir değer olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Hem şehrimizin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olması hem de ekonomik girdileri ile Tokat'a katkı sağlaması açısından bizim için Tokat yazması önemli bir değerdir. Şehirlerin kokuları vardır, yazma kokusu, Tokat şehrinin kokusudur. Şehirlerin sesleri vardır, yazma baskısı yapılırken çıkan ses Tokat şehrinin sesidir. Yazmacılık Tokat'ımızda 600 yılı aşan bir geçmişe sahiptir. Her ne kadar başka şehirler yazmacılığı sahiplenmeyi arzulasalar da bu önemli değerimiz çok değerli ustalarımızla birlikte bizim asla rekabet etmeyeceğimiz bir konudur. Yazmanın başkenti Tokat'tır, yazma Tokat'ındır."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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