Niksarlı kadınlar kışlık hazırlıklarını yapıyor

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TOKAT ( AA ) - Tokat'ın Niksar ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarını sürdürüyor.

İsmetpaşa Mahallesi'nde kadınlar bir araya gelerek, kışlık yufka yapmaya başladı.

İlçede gelenek haline gelen kışlık yufka hazırlama çalışmasını her mahallede devam ediyor.

Kadınlardan Satiye Korucu, her sene imece usulüyle yufka açtıklarını söyledi.

Kış mevsimi gelmeden mahalledeki kadınlar bir araya geldiklerini anlatan Korucu, "Sırası gelen komşumuzun yufkalarını toplanıp açıyoruz. Kış için hazırlık yapıyoruz." dedi





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