Tokat'ta üzerine kaza yapan traktörün devrildiği yaya öldü

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaza yapan traktörün üzerine devrildiği yaya, hayatını kaybetti.

Süleyman Yaman (50) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen çalı yüklü traktör, Koçak köyü yolu Sarmadut mevkisinde Ömer Say (79) idaresindeki 60 KR 736 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan traktör, o sırada yol kenarında ilerleyen yaya Alim Karakaş'ın (61) üzerine devrildi.

Karakaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Fatma Say yaralandı.

Yaralı kadın, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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