Çevresi güzelleştirilen Zinav Gölü ziyaretçilerini bekliyor

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TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü Tabiat Parkı'nda çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla daha fazla turist çekmesi hedefleniyor.

Reşadiye ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yolüstü köyü sınırlarında kalan Zinav Gölü'nün bulunduğu bölgede kanyon ile İnkaya Mağarası da yer alıyor.

Toplam 401 hektar alanı kapsayan ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan Zinav Gölü Tabiat Parkı Projesi tamamlanarak, 30 Eylül'de hizmete sunuldu.

Proje kapsamında bölgede kameriyeler, yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi, piknik alanları, parklar, mescit ve kafeterya yapıldı.

Ziyaretçiler, Zinav Gölü'nde tekne ile gezintisi yapma imkanı da bulabiliyor.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine, projenin 2021 yılında Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel İdaresinin katkı ve girişimleriyle hayata geçirildiğini söyledi.

Zinav Gölü Tabiat Parkı'nın doğal bir park olduğunu belirten Yılmaz, "Milli Parklardan burayı belediye olarak kiraladık. Zinav Gölü, sağlık turizmi olarak termalle birleştirilip Tokat turizmine katkı yapacak yerlerden olacak. Bundan sonra konaklamaları da katarak, kanyonu faaliyete geçirerek, yapılması gereken yolların da tamamlanmasıyla Zinav Gölü'müz gözle görülür yerler arasına girecektir." dedi.

Bölgeyi sadece yaz turizmi değil, kış turizmi ile de değerlendirmek istediklerini anlatan Yılmaz, "Çalışma ve yatırımlarımızda da kış hazırlıklarımız var. Müşterilerimize kışa has etkinlikler sunacağız." ifadesini kullandı.

Bölgeyi Uzungöl kadar turist çekebilecek bir yer haline getirmek istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Zinav Gölü Tabiat Parkı doğal hayatıyla, endemik bitkileriyle çok güzel bir göl. Gölümüzün yanında çok güzel bir kanyonumuz var. Belki Türkiye'nin en iyi kanyonlarından biri. İnşallah oraya da ziyarete açacağız yenilikler yapılınca. Kanyonumuzun olduğu bölgelerde mağaralarımız var. Mağaralarımızı da turizme açmayı planlıyoruz."

Yılmaz, hedeflerinin Zinav Gölü Tabiat Parkı'nı ilk etapta yılda 100 bin kişinin ziyaret etmesi olduğunu sözlerine ekledi.





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