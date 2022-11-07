15 Temmuz şehidinin Tokat'taki kabri ailesinin isteği üzerine Ankara'ya naklediliyor

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TOKAT (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ferhat Koç'un, Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedilen cenazesi ailesinin isteği üzerine Ankara'ya gönderildi.

Şehidin babası Mustafa Koç'un, oğlunun kabrinin Ankara'ya taşınması için Valiliğe verdiği dilekçenin ardından çalışma başlatıldı.

Şehit Koç'un Yazıtepe köyündeki mezarı, Turhal Kaymamı Ali Gökay ve Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik gözetiminde açıldı.

Mezardan alınan cenaze tekrar kefenlendikten sonra tabuta Türk bayrağı örtüldü. Şehidin annesi Nejla Koç tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Polislerin omuzunda nakil aracına taşınan Koç'un cenazesi, Turhal Belediyesine ait araçla Ankara'ya gönderildi.

Şehidin cenazesinin düzenlenen törenin ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

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