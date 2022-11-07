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Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

AA

Amasya'daki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

TOKAT (AA) - Amasya'daki otobüs kazasında hayatını kaybedenler memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

Dünkü trafik kazasında yaşamını yitirenler ve işlemlerinin ardından yakınları tarafından Reşadiye ilçesine getirilen Mehmet Kılıçarslan'ın cenazesi sabah erken saatlerinde köy mezarlığında defnedildi.

Güler Güneş ve Mustafa Dursun'un cenazeleri ise Çayırpınar Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Taşova istikametinden Samsun yönüne giden Mustafa Dursun idaresindeki 60 AAR 502 plakalı Mavi Tur'a ait yolcu otobüsü, dün Çambükü mevkiinde Rıza Aksoy'un kullandığı iş makinesi taşıyan 05 EH 136 plakalı tırla çarpışmış, kazada otobüs yolcularından Güler Gümüş kaza yerinde, otobüs sürücüsü Mustafa Dursun ve yolculardan Mehmet Kılıçarslan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

8 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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