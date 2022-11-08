TOGÜ'de aşçılık atölyesi açıldı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) aşçılık atölyesi açıldı.

Tokat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan otel, lokanta ve ikram hizmetleri bölümü aşçılık programı uygulamaları için aşçılık atölyesi oluşturuldu.



Tokat Meslek Yüksekokulunda yapılan açılışa Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, dekanlar, genel sekreter, müdürler, daire başkanları ve akademisyenler katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, aşçılık atölyesine ihtiyaç duyulduğunu, üniversitenin öz kaynaklarıyla bu hizmeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Aşçılık atölyesinin eğitiminin bir parçası olarak bugün itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Hayırlı olsun." dedi.



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