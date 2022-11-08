Başçiftlik'te kayak merkezi yoluna parke taşı döşeniyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kayak merkezi yolu parke taşıyla döşeniyor.
İlçe merkezi ile kayak merkezi bağlantı yolu daha önce asfalt yapılmış, ancak bahar aylarındaki yağışlar nedeniyle bozulan bölüme kilit parke taşı döşenmesine karar verilmişti.
Kayak sezonu öncesi Başçiftlik Kayak Merkezi yolunda, Başçiftlik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Köydes yatırım programı kapsamında ihale edilerek 6 bin 600 metrekare parke taşı döşenmesine başlandı.
Parke taşı döşeme işinin kasım ayı içinde bitirilmesi planlanıyor.