Başçiftlik'te kayak merkezi yoluna parke taşı döşeniyor

660 yıllık yüz 3D ile canlandırıldı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kayak merkezi yolu parke taşıyla döşeniyor.

İlçe merkezi ile kayak merkezi bağlantı yolu daha önce asfalt yapılmış, ancak bahar aylarındaki yağışlar nedeniyle bozulan bölüme kilit parke taşı döşenmesine karar verilmişti.



Kayak sezonu öncesi Başçiftlik Kayak Merkezi yolunda, Başçiftlik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2022 Köydes yatırım programı kapsamında ihale edilerek 6 bin 600 metrekare parke taşı döşenmesine başlandı.

Parke taşı döşeme işinin kasım ayı içinde bitirilmesi planlanıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.