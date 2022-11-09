Tokat Emniyet Müdürü Erdoğan mahalle muhtarlarıyla bir ara geldi

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TOKT (AA) - Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Erdoğan, polis lokalinde kentte kamu düzeni ve güven ortamının korunması, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamaya devam etmeleri, sunulan emniyet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, sorunların çözümünde vatandaşların talep ve önerilerinin doğrudan öğrenilmesi amacıyla 42 mahalle muhtarı ile istişarelerde bulundu.

Vatandaşlar tarafından muhtarlara iletilen talep ve istekler doğrultusunda ilgili şube müdürlerince gerekli bilgilendirmeler yapılarak, görüşülen konularla ilgili değerlendirme ve çalışmalar yapılacak.

Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları ile şube ve polis merkezi amirleri de katıldı.





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