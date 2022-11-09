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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, asfaltlama çalışması biten caddeyi gezdi

AA

Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, asfaltlama çalışması biten caddeyi gezdi

TOKT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOKİ yolu Naci Özen Caddesi'nde tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi.

Eroğlu, Tokat Belediyesi olarak asfalt çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini söyledi.

Havaların müsaade ettiği sürece asfalt çalışmalarına devam edeceklerini anlatan Eroğlu, "Öyle gözüküyor ki kasım ayının sonuna kadar asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaz dönemi çok bereketli geçti. Birçok alanda cadde ve sokaklarımızda ekiplerimiz yoğun çalışma gerçekleştirdi. Naci Özen Caddesi'nde de asfaltlama çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız. İtfaiye Müdürlüğümüzün olduğu noktadan başlayarak TOKİ konutlarına gidilen kanal kenarındaki yolun birleşim noktasına kadar iki kilometrelik alanda çalışma oldu." dedi.

Devlet Su İşlerinin kanalda yaptığı çalışmalar sırasında yolun ve asfaltın tahrip edildiğini belirten Eroğlu, "Yeşilova Mahallesi ve TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu yoldaki asfaltlama çalışmalarımızı bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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