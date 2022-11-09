Tokat'ta vatandaşlar yaylalardan mantar topluyor

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde vatandaşlar, yaylalardan mantar topluyor.

Tokat'ta yüksek rakım, nemli hava ve geniş çayırlarıyla mantar oluşumuna olanak sağlayan yaylalar, yöre halkının mantar ihtiyacını karşılıyor.

Toplanan mantarlar gündelik olarak tüketildiği gibi turşu, salamura, konserve ve derin dondurucuya da konularak muhafaza ediliyor.

Başçiftlik'te mayıs ayında başlayan mantar sezonu kasım ayı ortalarına kadar sürüyor. Yörede kuzu köbeği, içi kızıl, cücül, geyik mantarı, beyaz mantar ve kancıla mantarı bulunuyor.

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