Tokat'ta arazide erkek cesedi bulundu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Şahinli köyü Topkara mevkisinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, yetkililere haber verdi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayhan Boyraz'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.





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