Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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TOKAT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Turhal Kaymakamı Ali Gökay ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Nadir Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ali Soner Bozan, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Yeşilyurt

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Yeşilyurt Kaymakam Vekili Feyza Yılmaz ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.

Saat 09.05'de siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.





- Başçiftlik

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakam Serhat Bağcı ve Belediye Başkanı Murat Tunçel'in çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Sulusaray

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Vekili Oğuzhan Öztürk ve Belediye Başkanı Necmettin Coruk çelenk sundu. Saat 09.05'de siren eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.



Törene protokol üyeleri ile öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.





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