Tokat'ta fünyeyle patlatılan şüpheli paketten oksijen tüpü vanası çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir simit fırının yanına bırakılan şüpheli paketten oksijen tüpü vanası çıktı.

Behzat Camisi karşısında şüpheli bir paket gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridine aldı.

Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan paketten oksijen tüpü vanası çıktı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.