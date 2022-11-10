GÜNCELLEME - Tokat'ta cesedi arazide bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

TOKAT (AA) - Niksar'da, cesedi arazide bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şahinli köyü Topkara mevkisinde dün cesedi bulunan Ayhan Boyraz'ın, Tokat Devlet Hastanesindeki işlemleri tamamlandı.
Ailesinin bir süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu Boyraz'ın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis, olaya ilişkin İ.K'yi (33) Niksar'da yakaladı.
İ.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada Boyraz'ın cenazesi Tokat'ta toprağa verildi.