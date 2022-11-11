Almus ve Başçiftlik'te 900 fidan toprakla buluştu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ve Almus ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Başçiftlik Kaymakamlığı öncülüğünde Orman İşletme Şefliğince fidan dikim etkinliği, Üçoluk Göleti yakınlarında yapıldı.

Kaymakam Serhat Bağcı, Belediye Başkanı Murat Tunçel, Niksar Orman İşletme Şefliği personeli, daire amirleri siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 500 fidan dikildi.

- Almus

Almus Kaymakamlığı öncülüğünde de Orman İşletme Şefliğince Ataköy beldesinde fidan dikim etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve protokol üyeleri ile vatandaşlar, 400 sedir ve çam fidanını toprakla buluşturdu.





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