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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta devrilen ATV aracının sürücüsü yaralandı

AA

Tokat'ta devrilen ATV aracının sürücüsü yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen ATV aracının sürücüsü yaralandı.

Gazi Bekar idaresindeki 60 ACJ 445 plakalı ATV aracı, Arpaören köyü Fatlı Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Bekar, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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