Başçiftlik'te bozulan yollar onarılıyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde belediye ekipleri, doğal gaz hattı yapımı sırasında hasar gören yolların onarımını yapıyor.

Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki yol yapım çalışmalarını kar yağışı öncesi bitirebilmek için çalışmalara hız verdi.

Belediye Başkanı Murat Tunçel, yaptığı açıklamada, ilçenin kış mevsiminde yoğun kar yağışı aldığını belirterek, "Kış kapıda, her an kar yağabilir. Biz de doğal gaz çalışmaları sonucu bozulan yolları bir an önce onarmayı istiyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için personelimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Ana yol güzergahını Karayollarından temin ettiğimiz sıcak asfalt ile tamir edip silindir ile düzlüyoruz. Mahalle aralarında da parke çalışması yapımı devam ediyor." dedi.

