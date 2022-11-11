Düğünden çıkan yayalara cenazeye gidenlerin olduğu kamyonet çarptı: 2 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta düğünden çıkan yayalara, cenazeye gidenleri taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Burak Çınar idaresindeki cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu 60 VB 146 plakalı kamyonet, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisindeki düğün salonundan çıkan yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazada, Hüseyin Somuncu (68) ve Kadriye Suata (57) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.





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