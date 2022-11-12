Tokat'ta Karayaka ırkı koyun yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışma yapılıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde Karayaka ırkı koyun yetiştiriciliğinin gelişmesi için çalışma yürütülüyor.

Karadeniz kıyı şeridinde özellikle Tokat, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Ordu illerinde yetiştirilen Karayaka koyunu, Trakya bölgesine özgü kıvırcık koyunundan sonra en önemli ikinci koyun ırkı olarak kabul ediliyor.

Karayaka, süt verimi en düşük ırklardan biri olmasına rağmen etinin lezzetiyle biliniyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, Karayaka koyununun adını Tokat'ın Erbaa ilçesinin Karayaka beldesinden aldığını söyledi.



Bu türün doğada gezerek endemik bitkilerden beslendiğini ve vücudundaki yağı kuyruğunda biriktirmeden vücuduna eşit oranda dağıttığını belirten Karagöl, kokusu olmayan ve çok lezzetli olan bir ırk olduğunu anlattı.

Karagöl, "Amacımız Karayaka kuzumuz bilinsin, duyulsun, katma değeri artsın. İnsanlarımız eğer bir koyunu kilosunu 100 liradan kestiriyorsa, 200 liradan kestirsin, daha fazla tercih edilsin. Bu bakımdan tanıtımı açısından çalışmalarımıza başladık. Karayaka ırkını yetiştirenlere katkısı olması açısından elimizden gelen çalışmayı devam ettireceğiz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.