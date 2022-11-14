Tokat'ta Gümenek Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

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TOKAT (AA) - Tokat'taki Gümenek Millet Bahçesi'nde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gümenek'in hemşehrilerin dinlenmek ve piknik yapmak için kullandığı nadide yeşil alanlardan olduğunu belirtti.



Gümenek Millet Bahçesi'nde birkaç ay önce başlayan çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Eroğlu, şunları aktardı:



"Projeyi gerçekleştiren yüklenici firmamızın yetkilileri ve teknik ekibiyle birlikte çalışmaları değerlendirdik. Hangi aşamada olduğunu görüp, hızlı bir şekilde nasıl tamamlanacağı üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Tespitlerimize göre 2023 yılının Ağustos-Eylül aylarında tam anlamıyla hizmete gireceğini öngörüyoruz."

Gümenek Millet Bahçesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'a bir müjdesi olduğunu belirten Eroğlu, "Bu noktada değerli Cumhurbaşkanımıza hassaten teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin bize 2019 yerel seçimlerinde millet bahçesi yapılacağının müjdesini vermesiyle süreç başlamış, projesi hazırlanarak yapımında ilk adımlar atılmıştı." ifadelerini kullandı.

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