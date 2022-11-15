Tokat Belediye Plevne Başantrenörü Gür, Fenerbahçe maçını değerlendirdi:

TOKAT (AA) - AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne'de, ligin 8. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilmenin üzüntüsü yaşanıyor.

Başantrenör Furkan Gür, AA muhabirine, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı tebrik ettiğini ve kalan maçlarında başarılar dilediğini söyledi.

Ligde 8. maçın geride kaldığını belirten Gür, "Fenerbahçe HDI Sigorta maçında alınan mağlubiyetten daha çok çalıştığımız şeyleri yapamadığımızdan dolayı üzgünüm. Rakibimizi her hafta olduğu gibi bu hafta da iyi analiz etmiştik ve bu doğrultuda hafta boyunca çalıştık." ifadesini kullandı.

Gür, antrenmanlarda yapabildiklerini maçta yapamadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kötü oyun oynadık çok fazla basit hata yaptık ve hatalarımıza takılı kaldık. Oyunun bazı bölümlerinde bunlara karşı iyi direnç koyduk ama maçın genelinde istediğim oyun yoktu ortada. Maalesef Fenerbahçe HDI Sigorta gibi büyük bir takıma karşı oynadığınızda istediğiniz işleri yapamazsanız rakibin baskısına boyun eğmek zorunda kalıyorsunuz. Ligin ilk yarısı bitmeden mutlaka galibiyet almak istiyoruz. Zor maçlarımız var. Bize en yakın bütçeli takımla bile aramızda ciddi fark var ama bu etkenlere rağmen iyi çalışıyoruz, iyi maçlar çıkardık. Sonuca ulaşırsak gerçekten iyi iş çıkarmış olacağız. Ekibime ve sporcularıma güveniyorum."

Ligde 8 hafta sonunda henüz puan alamayan Tokat Belediye Plevne, son sırada yer alıyor.

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