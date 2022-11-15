Tokat'ta yapılan çevre eğitim parkının inşası sürüyor

TOKAT (AA) - Tokat Belediyesince çevre eğitim parkı yapılması için çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeniyurt Mahallesi'nde belediye tarafından yapımı devam eden çevre eğitim parkındaki çalışmaları inceledi.

Türkiye'de çok fazla örneği olmayan özgün bir park inşa ettiklerini anlatan Eroğlu, "Parkımızın adı, çevre eğitim parkı. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanda inşa ediyoruz. Gençlerimizin spor yapabileceği, güzel vakit geçirebileceği bir park olmasının yanı sıra bir özelliği daha var. Vatandaşlarımız buraya evlerindeki pazar artıklarını getirecek. Buradaki kompost makinesinden geçirilerek bir gübre imalatı gerçekleşmiş olacak. Bu çalışma ile geri dönüşümün bir yönünü çocuklarımıza öğretmiş olacağız. Burada üretilen gübrelerin kullanıldığı, çocuklarımızın tarımsal faaliyet yapacağı hobi bahçeleri oluşturuyoruz." dedi.

Çevre eğitim parkında sıfır atık konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılacağını dile getiren Eroğlu, "Ayrıca farklı atık türlerinin de konulabileceği bir çalışma yapıyoruz. Bir de eğitim alanı oluşturuyoruz. Çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmak, sıfır atık uygulamalarının kazanımlarını fark etmelerini sağlamak amacıyla bu parkı inşa ediyoruz. Tamamladığımız zaman ülkemizde bu bağlamda oluşturulmuş önemli parklardan biri olacak. Çocuklarımız, hemşehrilerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.





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