Tokat'ta bir tesisin girişine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçelinde, bir tesisinin girişine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatı kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fuat Adıyaman'ın (42) kullandığı 60 ABL 710 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Usaş rampası yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir kum üretim tesisinin giriş kapısına çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki Gazi Demir (52) ve Osman Kabaroz (40) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gazi Demir, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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