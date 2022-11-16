Tokat'ta anız yakan 3 kişiye idari para cezası verildi

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TOKAT (AA) - Tokat'ta anız yakan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Mısır hasadından sonra oluşan anız yangınlarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, anız yakarak toprağa ve çevreye zarar verdikleri belirlenen 3 kişiye toplam 20 bin lira para cezası verdi.





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