TOGÜ ile OKA arasında iş birliği protokolü imzalandı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında "Sağlık Hizmetlerinde Palyatif Bakım Odaklı Yol Haritası ve Genç İstihdamına Yönelik Eğitim Programı" protokolü imzalandı.

TOGÜ rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin katıldı.

İmza töreninde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek ve OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle de hazır bulundu.

Protokol kapsamında üniversite tarafından sağlık hizmetlerinde palyatif bakım ve genç istihdamına yönelik çalıştay, toplantı ve eğitimler gerçekleştirilecek.



Akademik personelin eğitim ve danışmanlık hizmeti yapmak üzere görevlendirileceği protokol kapsamında konu ile ilgili yapılacak faaliyetler için teknik ve mekansal destek sağlanacak.





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