Kaymakam Seyhan'dan antrenman yapan minik güreşçilere ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, antrenman yapan minik güreşçileri ziyaret etti.

Almus Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Şehit Osman Karaca Güreş Antrenman Salonu'nda Tokat merkez ile Zile, Turhal, Almus ve Çevreli bölgelerine ait, içlerinde kilolarında Türkiye şampiyonluğu ve dereceleri bulunan 80 minik güreşçi antrenörleri Hüseyin Kalaycı, Aziz Erdoğdu, Emre Şahin, Gürkan Erdoğan nezaretinde çalışma yaptı.

Antrenmanı Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Tokat Güreş İl Temsilcisi Ali Genç, Kırkpınar Güreş Başpehlivanlarından Onur Balcı da izledi.

Kaymakam Seyhan, ata sporları güreşi her anlamda desteklediklerini belirterek, "Sporcularımıza ve antrenörlerimize ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tarz antrenmanlarımız devam edecektir. Bu şekilde sporcularımızın farklı yerlerdeki rakipleriyle bir araya getirerek kondisyonlarını artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz Almus ilçemizden nice şampiyonlar çıkarmaktır." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.