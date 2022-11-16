Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, Tokat TSO'yu ziyaret etti

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığına seçilen Fatih Gökdere ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile yaptığı ziyarette, Fatih Gökdere ve yönetim kurulu üyelerini seçilmelerinden dolayı tebrik etti.

Tokat için hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni eden Eroğlu, "Ticaret ve Sanayi Odası şehrin en önemli sivil toplum kuruluşu, şehrin lokomotif kuruluşlarından bir tanesidir. Tokat Ticaret ve Sanayi Odamızda bugüne kadar 23 başkanımızın görev yaptığını görüyoruz. Her başkanımız çalışmalar yapmış ve gitmişler. Hafızalarda yapılan güzel işler kalmıştır. Bu bağlamda inanıyorum ki bundan sonra da yeni başkanımız ve yönetimimiz tarafından çok güzel işler yapılacaktır. Ben de Tokat'ın bir hizmetkarı olarak nerede şehrimizin bir ihtiyacı varsa şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da orada oluruz." dedi.



Tokat'ın daha iyi noktalarda olmayı hak eden bir şehir olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün kurumlarımızın, yöneticilerimizin geçmişte yapılan işler üzerine, 'Biz daha iyi nasıl yaparız' şeklinde motivasyonla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Sonraki nesiller de aynı motivasyonla çalışarak şehrimizi hak ettiği noktalara çıkarabiliriz. Tarımı, turizmi ve sanayileşmeyi yükseltmeli, istihdamı büyütmeliyiz. Şehrin yol haritasının büyük Tokat idealine yönelik çalışmalar yapılması şeklinde belirlenmesi gerekiyor. Hepimizin siyasi görüşleri farklı olabilir, bakış açıları farklı olabilir fakat ben, 'Hepimiz Tokat'ın evladıyız' diyorum. Bilgiyi esas alarak şehrimizin geleceği için yapacaklarımızı belirlediğimiz bir yol haritasıyla çalışmalıyız."





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